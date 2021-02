Basket, Eurolega 2020/2021: risultati e classifica della regular season (Di venerdì 5 febbraio 2021) risultati e classifica della regular season di Eurolega 2020/2021. La massima competizione cestistica del continente è ripartita con la stessa formula dopo l’interruzione della scorsa stagione. Diciotto le compagini al via che concorrono per gli otto posti valevoli i quarti di finale al termine delle trentaquattro partite di stagione regolare. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata. classifica 1. Barcellona 34 (17V 7P) 2. Cska Mosca 32 (16V 8P) 3. Olimpia Milano 30 (15V 7P) 4. Real Madrid 30 (15V 7P) 5. Bayern Monaco 28 (14V 9P) 6. Zenit San Pietroburgo 26 (13V 7P) 7. Anadolu Efes 26 (13V 10P) 8. Zalgiris Kaunas 26 (13V 10P) ———————————————————— 9. Fenerbahce 26 (13V ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021)di. La massima competizione cestistica del continente è ripartita con la stessa formula dopo l’interruzionescorsa stagione. Diciotto le compagini al via che concorrono per gli otto posti valevoli i quarti di finale al termine delle trentaquattro partite di stagione regolare. Di seguito tutti ie laaggiornata.1. Barcellona 34 (17V 7P) 2. Cska Mosca 32 (16V 8P) 3. Olimpia Milano 30 (15V 7P) 4. Real Madrid 30 (15V 7P) 5. Bayern Monaco 28 (14V 9P) 6. Zenit San Pietroburgo 26 (13V 7P) 7. Anadolu Efes 26 (13V 10P) 8. Zalgiris Kaunas 26 (13V 10P) ———————————————————— 9. Fenerbahce 26 (13V ...

