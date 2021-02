All’Italia serve un Governo politico. Conte: “Non sarò un ostacolo. I sabotatori cerchiamoli altrove. Ci sono e ci sarò” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Mattarella, è stato un prezioso interlocutore sia nei rapporti istituzionali sia in quelli personali. Ho sempre lavorato per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo Governo. Da questo punto di vista auspico un Governo politico che sia solido e che abbia la sufficiente coesione per fare scelte politiche”. E’ quanto ha detto il premier dimissionario, Giuseppe Conte. “Ieri – ha aggiunto Conte – ho incontrato Draghi: un colloquio lungo, molto aperto al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. Mi descrivono come un ostacolo, evidentemente non mi conoscono o parlano in mala fede. I sabotatori cerchiamoli altrove. Agli amici del Movimento 5 stelle dico: io ci ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Mattarella, è stato un prezioso interlocutore sia nei rapporti istituzionali sia in quelli personali. Ho sempre lavorato per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo. Da questo punto di vista auspico unche sia solido e che abbia la sufficiente coesione per fare scelte politiche”. E’ quanto ha detto il premier dimissionario, Giuseppe. “Ieri – ha aggiunto– ho incontrato Draghi: un colloquio lungo, molto aperto al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. Mi descrivono come un, evidentemente non mi conoscono o parlano in mala fede. I. Agli amici del Movimento 5 stelle dico: io ci ...

