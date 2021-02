Al Policlinico Federico II di Napoli raro intervento al pancreas nonostante il Covid (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Una patologia invalidante, l’esigenza di trovare una risposta nonostante il Covid e la possibilità di curarsi a Napoli, evitando un viaggio della speranza che lo avrebbe portato lontano da casa. Sono questi gli ingredienti della storia di Claudio (nome di fantasia), operato al Policlinico Federico II grazie alla precisione della chirurgia robotica e all’esperienza di un’equipe d’eccellenza. A 59 anni Claudio è stato per mesi alla ricerca di una diagnosi, prima, e di una soluzione, poi. La risposta è arrivata dall’Unità operativa complessa di Chirurgia epato-bilio-pancreatica, mininvasiva e robotica, diretta dal professor Roberto Troisi. “Pancreatite cronica”, la diagnosi che ha poi portato all’impiego del robot chirurgico Da Vinci Xi. “Gli interventi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Una patologia invalidante, l’esigenza di trovare una rispostaile la possibilità di curarsi a, evitando un viaggio della speranza che lo avrebbe portato lontano da casa. Sono questi gli ingredienti della storia di Claudio (nome di fantasia), operato alII grazie alla precisione della chirurgia robotica e all’esperienza di un’equipe d’eccellenza. A 59 anni Claudio è stato per mesi alla ricerca di una diagnosi, prima, e di una soluzione, poi. La risposta è arrivata dall’Unità operativa complessa di Chirurgia epato-bilio-pancreatica, mininvasiva e robotica, diretta dal professor Roberto Troisi. “Pancreatite cronica”, la diagnosi che ha poi portato all’impiego del robot chirurgico Da Vinci Xi. “Gli interventi ...

