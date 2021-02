WandaVision: ancora sorprese e la teoria dei Fantastici 4 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La serie del Marvel Cinematic Universe WandaVision su Disney Plus sta avendo un discreto successo. Al momento sono uscite le prime quattro puntate e i fan hanno già iniziato a formulare diverse teorie. Tra le teorie si parlava del possibile arrivo dei Fantastici 4, ma è stata smentita e la scrittrice dello show ha aggiunto qualche dettaglio in merito. Inoltre, Elizabeth Olsen (Wanda) ha rilasciato un’intervista in cui assicura che nei prossimi episodi ci saranno tante sorprese. WandaVision: la storia dei Fantastici 4 I fan hanno iniziato ad ipotizzare l’arrivo dei Fantastici 4 in seguito al quarto episodio in cui Darcy rileva la presenza di particelle CMBR nella zona vicino a Westview. A questo si aggiunge anche l’indizio degli astronauti dello SWORD scomparsi, dunque l’idea dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La serie del Marvel Cinematic Universesu Disney Plus sta avendo un discreto successo. Al momento sono uscite le prime quattro puntate e i fan hanno già iniziato a formulare diverse teorie. Tra le teorie si parlava del possibile arrivo dei4, ma è stata smentita e la scrittrice dello show ha aggiunto qualche dettaglio in merito. Inoltre, Elizabeth Olsen (Wanda) ha rilasciato un’intervista in cui assicura che nei prossimi episodi ci saranno tante: la storia dei4 I fan hanno iniziato ad ipotizzare l’arrivo dei4 in seguito al quarto episodio in cui Darcy rileva la presenza di particelle CMBR nella zona vicino a Westview. A questo si aggiunge anche l’indizio degli astronauti dello SWORD scomparsi, dunque l’idea dei ...

