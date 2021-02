Uomini e Donne: Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sono già una coppia? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Spoiler e anticipazioni Uomini e Donne: Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sono già una coppia, ecco cosa è accaduto. (screenshot video)Quello che era preventivato è alla fine accaduto: i tronisti nella trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi stanno facendo le loro scelte e dopo il tronista pugliese Davide Donadei, tocca alla giovanissima Sophie Codegoni. Il suo ruolo in queste settimane ha fatto discutere e anche alcune sue mosse. —>>> Ti potrebbe interessare anche Uomini e Donne, Sophie Codegoni: “Sembriamo sorelle”, ecco chi è Ma sono in tanti a spingere la più ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Spoiler e anticipazionigià una, ecco cosa è accaduto. (screenshot video)Quello che era preventivato è alla fine accaduto: i tronisti nella trasmissionedi Maria De Filippi stanno facendo le loro scelte e dopo il tronista pugliese Davide Donadei, tocca alla giovanissima. Il suo ruolo in queste settimane ha fatto discutere e anche alcune sue mosse. —>>> Ti potrebbe interessare anche: “Sembriamo sorelle”, ecco chi è Main tanti a spingere la più ...

