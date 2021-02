Prima lupa avvistata sui Colli Euganei. Legambiente: “Sparare non è la soluzione” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) VENEZIA – Tra fine dicembre e la prima decade di gennaio, le fototrappole installate nel Parco regionale dei Colli Euganei hanno registrato la presenza di un giovane esemplare di lupo femmina che, lasciato il branco d’origine, è ora alla ricerca di un nuovo territorio dove vivere. La Regione necessita di “strumenti di programmazione e indirizzo che consentano di affrontare con soluzioni tecnicamente rigorose ma agili e nella piena legittimità dal punto di vista giuridico tutte le inevitabili situazioni di problematicità che la presenza della specie in questi contesti può determinare, e con adeguate risorse messe a disposizione dal Governo centrale”, afferma l’assessore regionale alla Caccia e ai Parchi Cristiano Corazzari. “Mi riferisco naturalmente al Piano nazionale lupo, fermo ormai da cinque anni”, precisa l’assessore. LEGAMBIENTE VENETO: CACCIARLO? NON È LA SOLUZIONE Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) VENEZIA – Tra fine dicembre e la prima decade di gennaio, le fototrappole installate nel Parco regionale dei Colli Euganei hanno registrato la presenza di un giovane esemplare di lupo femmina che, lasciato il branco d’origine, è ora alla ricerca di un nuovo territorio dove vivere. La Regione necessita di “strumenti di programmazione e indirizzo che consentano di affrontare con soluzioni tecnicamente rigorose ma agili e nella piena legittimità dal punto di vista giuridico tutte le inevitabili situazioni di problematicità che la presenza della specie in questi contesti può determinare, e con adeguate risorse messe a disposizione dal Governo centrale”, afferma l’assessore regionale alla Caccia e ai Parchi Cristiano Corazzari. “Mi riferisco naturalmente al Piano nazionale lupo, fermo ormai da cinque anni”, precisa l’assessore. LEGAMBIENTE VENETO: CACCIARLO? NON È LA SOLUZIONE

