Papu Gomez festeggia sui social. Lopetegui contento del suo esordio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Papu Gomez ha esordito nel match di Coppa del Re . La squadra andalusa si qualifica alle semifinali della Coppa nazionale battendo in trasferta 1 - 0 l'Almeria. Il Papu Gomez , sceso in campo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilha esordito nel match di Coppa del Re . La squadra andalusa si qualifica alle semifinali della Coppa nazionale battendo in trasferta 1 - 0 l'Almeria. Il, sceso in campo ...

Gazzetta_it : #Siviglia l’esordio senza lampi del #Papu Gomez: un’ora, poi lascia il posto a #Suso #Coppadelre - DiMarzio : #Siviglia, il Papu #Gomez è arrivato in Spagna. I primi scatti - GoalItalia : Anche a Siviglia è subito Papu Dance! ???? L'ambientamento di Gomez procede bene ?? [?? Instagram: lucasocampos11] - Fprime86 : RT @RaimondoDM: ???? Per far spazio al Papu Gomez, il #SevillaFC ha escluso dalla lista UEFA Franco #Vazquez. L'ex Palermo a gennaio ha prov… - RaimondoDM : ???? Per far spazio al Papu Gomez, il #SevillaFC ha escluso dalla lista UEFA Franco #Vazquez. L'ex Palermo a gennaio… -