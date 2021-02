No al voto, Mattarella chiama Draghi "Appello ai partiti: governo di alto profilo" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La resa di Fico: "Non ci sono le condizioni per una maggioranza". Poi il drammatico discorso del Capo dello Stato "Crisi economica e pandemia, gli italiani vogliono risposte. Serve un esecutivo forte ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La resa di Fico: "Non ci sono le condizioni per una maggioranza". Poi il drammatico discorso del Capo dello Stato "Crisi economica e pandemia, gli italiani vogliono risposte. Serve un esecutivo forte ...

marcocappato : Andavano a caccia di 'europeisti e liberali' per qualche voto in più al Senato. #Mattarella li ha presi sul serio e… - ManlioDS : Un governo tecnico nella storia recente l'abbiamo conosciuto e ce ne ricordiamo ancora per la macelleria sociale.… - lorepregliasco : Mattarella sta elencando le ragioni per cui non intende mandare il Paese al voto - GhettiP : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia E finalmente per un pò di tempo non sentiremo più questo ritornello!!! Mattarella h… - mandobindo : RT @marcocappato: Andavano a caccia di 'europeisti e liberali' per qualche voto in più al Senato. #Mattarella li ha presi sul serio e ne ha… -