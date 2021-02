Marsiglia, Alvaro Gonzalez non indossa la mascherina e insulta un poliziotto: multato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ancora problemi per l’Olympique Marsiglia. Dopo le dimissioni di Villas-Boas e le contestazioni dei tifosi, ora il club francese deve anche gestire il caso Alvaro Gonzalez: secondo quanto riporta Nice-Matin, il difensore spagnolo sarebbe stato multato per non aver indossato la mascherina in aeroporto, prima della trasferta per Lens, e per aver insultato l’agente che gli aveva chiesto di usare la protezione. L’ex Villarreal avrebbe rivolto parole poco piacevoli al poliziotto, prima in spagnolo e poi in francese, come “figlio di…”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ancora problemi per l’Olympique. Dopo le dimissioni di Villas-Boas e le contestazioni dei tifosi, ora il club francese deve anche gestire il caso: secondo quanto riporta Nice-Matin, il difensore spagnolo sarebbe statoper non averto lain aeroporto, prima della trasferta per Lens, e per averto l’agente che gli aveva chiesto di usare la protezione. L’ex Villarreal avrebbe rivolto parole poco piacevoli al, prima in spagnolo e poi in francese, come “figlio di…”. SportFace.

