LIVE Italia-Francia 1-0 ATP Cup, Berrettini-Monfils 5-4 in DIRETTA: l’azzurro in vantaggio di un break (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Sbaglia ancora il dritto stavolta facile Monfils e arriva il break vantaggio Berrettini: ancora out il dritto del francese 40-40 In corridoio il dritto di Monfils 40-30 Ace Monfils 30-30 Ancora un dritto lungo di Monfils 30-15 Esce il dritto di Monfils 30-0 Esce la risposta di Berrettini 15-0 Servizio e dritto Monfils 4-4 Lunghissimo il dritto di Monfils. Si completa la rimonta di Berrettini vantaggio Berrettini: servizio e dritto Parità: esce la risposta di Monfils sull’ottima seconda di Berrettini vantaggio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Sbaglia ancora il dritto stavolta facilee arriva il: ancora out il dritto del francese 40-40 In corridoio il dritto di40-30 Ace30-30 Ancora un dritto lungo di30-15 Esce il dritto di30-0 Esce la risposta di15-0 Servizio e dritto4-4 Lunghissimo il dritto di. Si completa la rimonta di: servizio e dritto Parità: esce la risposta disull’ottima seconda di...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - fanpage : Dal M5s c'è stata una inattesa apertura, ma da Italia Viva è arrivato un secco No. - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme verso l’obiettivo, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ?… - zazoomblog : LIVE Italia-Francia 1-0 ATP Cup Fognini-Paire 6-1 7-6 in DIRETTA: prima domina e poi soffre il ligure che vince in… - cam4_gay_italia : I migliori performer nazionali e tutte le novità in una sola pagine! E vedi anche chi è IN DIRETTA ORA! Se non ri… -