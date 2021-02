LIVE Busto-Resovia 3-0, Novara-Olomouc 3-1, Champions League volley in DIRETTA. Lombarde ancora in corsa, piemontesi vincenti e qualificate (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-22: Grazie per averci seguito e buona serata 19.21: Appuntamento a questa sera alle 20.30 per la sfida tra Schwerin e Scandicci che potrebbe, in caso di vittoria, qualificare le toscane ai quarti 19.20: Doppia vittoria con qualche sussulto per le squadre italiane impegnate nel pomeriggio nella seconda giornata del round robin. Busto Arsizio vince 3-0 con Resovia e continua a sperare nella qualificazione ai quarti, mentre Novara vince 3-1 con Olomouc, non ha la certezza del primo posto ma ha la certezza di chiudere tra le migliori tre seconde e quindi è già qualiuficata per i quarti 25-23 Si chiude qui! In rete l’attacco di Schlegel, la igor Gorgonzola Novara vince 3-1 e si qualifica per i quarti di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-22: Grazie per averci seguito e buona serata 19.21: Appuntamento a questa sera alle 20.30 per la sfida tra Schwerin e Scandicci che potrebbe, in caso di vittoria, qualificare le toscane ai quarti 19.20: Doppia vittoria con qualche sussulto per le squadre italiane impegnate nel pomeriggio nella seconda giornata del round robin.Arsizio vince 3-0 cone continua a sperare nella qualificazione ai quarti, mentrevince 3-1 con, non ha la certezza del primo posto ma ha la certezza di chiudere tra le migliori tre seconde e quindi è già qualiuficata per i quarti 25-23 Si chiude qui! In rete l’attacco di Schlegel, la igor Gorgonzolavince 3-1 e si qualifica per i quarti di ...

