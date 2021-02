L'Inter e i fondi: i protagonisti in lizza e perché a Suning serve un partner (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli appromenti de La Gazzetta ...

MarcoBellinazzo : Bc Partners che stava cercando intese con altri fondi si ritira da colloqui con Suning per @Inter - Suning continua… - capuanogio : ?? Il dialogo con #BCPartners si è interrotto e non ci sono mai stati i presupposti per la prosecuzione della tratt… - Gazzetta_it : Inter, Suning dice no a BC Partners e apre a nuovi fondi - luca7goldenwing : RT @Gazzetta_it: L' @Inter e i fondi: i protagonisti in lizza e perché a #Suning serve un partner - _enz29 : RT @Gazzetta_it: L' @Inter e i fondi: i protagonisti in lizza e perché a #Suning serve un partner -