John Travolta e la figlia ricreano un ballo di 'Grease' per uno spot del Super Bowl (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono passati quasi 43 anni da quando 'Grease' è arrivato al cinema facendo sognare ed entusiasmare migliaia di persone e contribuendo a rendere John Travolta una Superstar. Ma come dimostra la sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono passati quasi 43 anni da quando '' è arrivato al cinema facendo sognare ed entusiasmare migliaia di persone e contribuendo a rendereunastar. Ma come dimostra la sua ...

bchameroy : John-Michel Travolta #6àlamaison - palermomaniait : Bianca Atzei in uscita con il nuovo singolo ''John Travolta'' - - telesimo : RT @MediasetTgcom24: John Travolta e la figlia ricreano un ballo di 'Grease' per uno spot del Super Bowl #JohnTravolta - ago_rosy : RT @MediasetTgcom24: John Travolta e la figlia ricreano un ballo di 'Grease' per uno spot del Super Bowl #JohnTravolta - MediasetTgcom24 : John Travolta e la figlia ricreano un ballo di 'Grease' per uno spot del Super Bowl #JohnTravolta… -

Ultime Notizie dalla rete : John Travolta John Travolta e la figlia ricreano un ballo di 'Grease' per uno spot del Super Bowl

Sono passati quasi 43 anni da quando 'Grease' è arrivato al cinema facendo sognare ed entusiasmare migliaia di persone e contribuendo a rendere John Travolta una superstar. Ma come dimostra la sua apparizione in uno spot che sarà trasmesso durante il Super Bowl 2021, l'attore si trova ancora a suo agio nei panni di Danny Zuko . La star 66enne ...

John Travolta, il ritorno di Bianca Atzei feat. Legno

John Travolta è il titolo del nuovo singolo di Bianca Atzei che vede il featuring dei Legno . Si tratta del via a un inedito progetto, in cui il suo timbro speciale e la sua voce si uniscono alla ...

John Travolta e la figlia ricreano un ballo di "Grease" per uno spot del Super Bowl TGCOM John Travolta e la figlia ricreano un ballo di "Grease" per uno spot del Super Bowl

Sono passati quasi 43 anni da quando "Grease" è arrivato al cinema facendo sognare ed entusiasmare migliaia di persone e contribuendo a rendere John Travolta una superstar. Ma come dimostra la sua app ...

La Nazione: Ribery e Bonaventura, quando il calcio diventa un passo di danza

Il quotidiano torna sul bellissimo gol realizzato dai viola a Torino contro i granata. Scambio di alta qualità tra Bonaventura e Ribery ...

Sono passati quasi 43 anni da quando 'Grease' è arrivato al cinema facendo sognare ed entusiasmare migliaia di persone e contribuendo a rendereuna superstar. Ma come dimostra la sua apparizione in uno spot che sarà trasmesso durante il Super Bowl 2021, l'attore si trova ancora a suo agio nei panni di Danny Zuko . La star 66enne ...è il titolo del nuovo singolo di Bianca Atzei che vede il featuring dei Legno . Si tratta del via a un inedito progetto, in cui il suo timbro speciale e la sua voce si uniscono alla ...Sono passati quasi 43 anni da quando "Grease" è arrivato al cinema facendo sognare ed entusiasmare migliaia di persone e contribuendo a rendere John Travolta una superstar. Ma come dimostra la sua app ...Il quotidiano torna sul bellissimo gol realizzato dai viola a Torino contro i granata. Scambio di alta qualità tra Bonaventura e Ribery ...