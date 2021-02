Jared Leto la sua reazione alla nomination ai Golden Globe 2021 | Una vera sorpresa

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha commentato la suaaiper il film Fino all'ultimo indizio: 'Un modo bellissimo per iniziare la giornata'.ha commentato la suaaiper il suo ruolo da non protagonista nel film Fino all'ultimo indizio con un breve, ma sentito post sui social nel quale ha ringraziato la Hollywood Foreign Press Association ma anche le co-star del film e la Warner Bros. "Sono incredibilmente riconoscenteHFPA per questa" - ha detto l'attore nel post - "Lavorare con mr. Denzel Washington, Rami Malek, John Lee Hancock, Mark Johnson e il team della Warner Bros è stato davvero uno ...

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA Sacha Baron Cohen " Il processo ai Chicago 7 Daniel Kaluuya " Judas and the Black Messiah" Jared Leto " Fino all'ultimo indizio