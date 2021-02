Inter, Suning respinge prima offerta BC Partners: in arrivo una seconda (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Proseguono le trattative tra Suning e il fondo BC Partners per la cessione dell’Inter. Il patron cinese ha respinto la prima offerta del fondo inglese L’Inter presto avrà un nuovo proprietario. Proseguono le trattative tra Suning e il fondo inglese BC Partners per la cessione del club, che secondo Milano Finanza, potrebbero concludersi entro poche settimane. Il patron cinese ha respinto la prima offerta arrivata dagli inglesi, del valore di 880 milioni di euro. Cifra comunque non lontana dai 950 milioni che chiede Suning per la cessione dell’Inter. Le trattative però proseguiranno, e la distanza tra le parti non è cosi ampia. Nei prossimi giorni BC Partners ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Proseguono le trattative trae il fondo BCper la cessione dell’. Il patron cinese ha respinto ladel fondo inglese L’presto avrà un nuovo proprietario. Proseguono le trattative trae il fondo inglese BCper la cessione del club, che secondo Milano Finanza, potrebbero concludersi entro poche settimane. Il patron cinese ha respinto laarrivata dagli inglesi, del valore di 880 milioni di euro. Cifra comunque non lontana dai 950 milioni che chiedeper la cessione dell’. Le trattative però proseguiranno, e la distanza tra le parti non è cosi ampia. Nei prossimi giorni BC...

