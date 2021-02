Grande Fratello Vip 5: è venuto a mancare uno dei fratelli di Dayane Mello, Lucas (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa mattina un grave e triste lutto ha colpito uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5, ovvero Dayane Mello. Stando a quanto apprendiamo da Novella 2000, infatti, il Fratello Juliano avrebbe comunicato sui social la prematura scomparsa di Lucas, il Fratello di soli 27 anni. Juliano Mello ha condiviso la notizia tramite le sue Instagram Stories, con queste parole: Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio Fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviato energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve fonte: novella2000.it fonte ... Leggi su trendit (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questa mattina un grave e triste lutto ha colpito uno dei concorrenti delVip 5, ovvero. Stando a quanto apprendiamo da Novella 2000, infatti, ilJuliano avrebbe comunicato sui social la prematura scomparsa di, ildi soli 27 anni. Julianoha condiviso la notizia tramite le sue Instagram Stories, con queste parole: Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviato energia positiva a. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve fonte: novella2000.it fonte ...

Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - trash_italiano : #GFVIP, fuori dalla casa urlano 'televoto truccato dal Brasile, uscite da quel circo' - Bizzaalex : RT @brigitte_gio: Ma ci pensate che le generazioni che manderanno avanti il paese domani sono quelli che guardano il grande fratello oggi?! - chestonata : RT @matteovibez: Ma il grande fratello pretende che noi guardiamo una diretta in cui tutti sono ignari di ciò che è successo? Questo orma… -