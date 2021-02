Governo Draghi, Salvini: "Fiducia? Se dice che si vota tra 2 anni allora non si può" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Governo Draghi? Stasera non posso dire cosa voto. Non so di cosa stiamo parlando, con chi va al Governo, quando si va a votare, ma se mi dice andiamo a votare tra due anni non si può". Lo dice M?atteo Salvini ai microfoni di Radio Radio sottolineando la sua posizione rispetto a un esecutivo a guida Draghi. "Non può essere la pandemia la scusa per non votare, per bloccare la democrazia". Nel centrodestra, sottolinea, "ognuno ha le sue posizioni, io come segretario del primo partito" della coalizione di centrodestra "devo cercare di fare sintesi. Anche oggi nella riunione del centrodestra ho suggerito di andare ad ascoltare, a capire, a valutare" quello che dirà . ?"Come centrodestra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - "? Stasera non posso dire cosa voto. Non so di cosa stiamo parlando, con chi va al, quando si va are, ma se miandiamo are tra duenon si può". LoM?atteoai microfoni di Radio Radio sottolineando la sua posizione rispetto a un esecutivo a guida. "Non può essere la pandemia la scusa per nonre, per bloccare la democrazia". Nel centrodestra, sottolinea, "ognuno ha le sue posizioni, io come segretario del primo partito" della coalizione di centrodestra "devo cercare di fare sintesi. Anche oggi nella riunione del centrodestra ho suggerito di andare ad ascoltare, a capire, a valutare" quello che dirà . ?"Come centrodestra ...

