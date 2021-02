Governo, Draghi accetta l’incarico con riserva (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato a Mario Draghi l’incarico di formare un nuovo Governo. Draghi si è riservato di accettare. Lo ha riferito il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, al termine del colloquio tra Mattarella e Draghi, durato circa un’ora e 20 minuti.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato a Mariodi formare un nuovosi èto dire. Lo ha riferito il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, al termine del colloquio tra Mattarella e, durato circa un’ora e 20 minuti.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

