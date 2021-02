Governo, Draghi accetta l'incarico con riserva: 'Due sfide, vincere la pandemia e rilanciare il Paese' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Ringrazio Mattarella per fiducia accordata'. Così è iniziato il breve discorso di Mario Draghi subito dopo aver ricevuto l'incarico di formare un nuovo Governo dal presidente della Repubblica. 'E' un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Ringrazio Mattarella per fiducia accordata'. Così è iniziato il breve discorso di Mariosubito dopo aver ricevuto l'di formare un nuovodal presidente della Repubblica. 'E' un ...

matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - giorgio_gori : La differenza tra Monti e Draghi è che il primo arrivò per frenare lo spread e tagliare la spesa, mentre #Draghi av… - LauraGio_75 : RT @Angie35613025: C'è da dire che se #Salvini e #meloni daranno per la seconda volta il loro appoggio a un governo tecnico, prima Monti e… - AntonioDiBari85 : RT @Virus1979C: chiamano gli eletti m5s 'scappati di casa' però ora ne implorano i voti, per 'responsabilità'. un governo c'era, c'è, gover… -