De Magistris: “Fico come sindaco di Napoli sarebbe opzione complessa” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A breve scadrà il secondo mandato di Luigi de Magistris come sindaco di Napoli. A giugno ci saranno le elezioni amministrative per decretare il suo successore. Secondo l’attuale primo cittadino però sicuramente non sarà Roberto Fico. La fascia tricolore partenopea ha infatti dichiarato che vede molto complessa un’eventuale candidatura dell’attuale presidente della camera dei deputati. Inoltre rilancia anche la candidatura di Alessandra Clemente. Uno dei pilastri della giunta comunale che potrebbe fare il grande salto. Queste le parole di Luigi de Magistris: “In politica nulla tramonta, ma una candidatura di Roberto Fico a sindaco di Napoli la vedo molto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– A breve scadrà il secondo mandato di Luigi dedi. A giugno ci saranno le elezioni amministrative per decretare il suo successore. Secondo l’attuale primo cittadino però sicuramente non sarà Roberto. La fascia tricolore partenopea ha infatti dichiarato che vede moltoun’eventuale candidatura dell’attuale presidente della camera dei deputati. Inoltre rilancia anche la candidatura di Alessandra Clemente. Uno dei pilastri della giunta comunale che potrebbe fare il grande salto. Queste le parole di Luigi de: “In politica nulla tramonta, ma una candidatura di Robertodila vedo molto ...

