Crisi di governo, alle 12 Draghi da Mattarella: chi sosterrà l'ex Presidente Bce? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Il mandato esplorativo consegnato dal Colle a Roberto Fico non ha sortito gli effetti sperati. Con una breve dichiarazione rilasciata ai giornalisti, il Presidente della Camera ha dichiarato che non sussistevano le condizioni per dar vita a un nuovo governo politico con le forze che componevano la ex maggioranza. Subito dopo l'intervento di Mattarella ha tracciato la strada: no a elezioni anticipate e vagliare la possibilità di dar vita a un esecutivo di altro profilo. Il nome scelto dal Presidente della Repubblica è quello di Mario Draghi, ex Presidente della Bce, e personalità da più parti evocata come l'uomo giusto per evitare un vuoto di decisionale al Paese in questo momento così complicato.

