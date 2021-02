Covid, via libera dell'Aifa a due anticorpi monoclonali (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera a due anticorpi monoclonali per il trattamento del Covid. Il semaforo verde è stato concesso ponendo alcune condizioni e limitando l'utilizzo a una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'Agenzia italiana del farmaco ha dato il viaa dueper il trattamento del. Il semaforo verde è stato concesso ponendo alcune condizioni e limitando l'utilizzo a una ...

marcodimaio : Questo maledetto Covid si è portato via anche Marco Ferretti, storico commesso a @Montecitorio, la prima persona ch… - fattoquotidiano : STIME CORRETTE L’esecutivo aveva previsto un Pil a -9%, il punto ora è la crescita: “+6% se va via il Covid” [di Ma… - HuffPostItalia : L'Aifa dà il via libera a due anticorpi monoclonali contro il Covid - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Via libera dell'#Aifa a 2 anticorpi monoclonali #Covid #ANSA - gppmessineo : RT @Tg3web: Oltre ai vaccini, c'è un'altra arma contro il covid. Sono gli anticorpi monoclonali, prodotti in laboratorio e capaci di neutra… -