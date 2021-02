Covid Lazio, 1.164 contagi e 49 morti: bollettino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milano, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Sono 1.164 i contagi da coronavirus nel Lazio secondo i dati diffusi oggi. Da ieri sono stati registrati altri 49 morti. "Oggi nel Lazio, su oltre 11mila tamponi (+1.373) e quasi 16mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si registrano 1.164 casi positivi (+322), 49 decessi (-3) e +2.119 guariti. Aumentano i casi e i ricoveri, mentre calano i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città sono a quota 500. Bisogna mantenere alta l'attenzione", dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo la quotidiana videoconferenza della task force regionale Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milano, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Sono 1.164 ida coronavirus nelsecondo i dati diffusi oggi. Da ieri sono stati registrati altri 49. "Oggi nel, su oltre 11mila tamponi (+1.373) e quasi 16mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si registrano 1.164 casi positivi (+322), 49 decessi (-3) e +2.119 guariti. Aumentano i casi e i ricoveri, mentre calano i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città sono a quota 500. Bisogna mantenere alta l'attenzione", dice l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato, dopo la quotidiana videoconferenza della task force regionale-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ...

