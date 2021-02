Caos Australian Open: un caso Covid in hotel, 600 in isolamento e stop ai tornei (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Allarme all'Australian Open. Circa 600 persone, tra tennisti e addetti ai lavori nel torneo, sono finiti oggi in isolamento. Tutto è dipeso dalla positività di un lavoratore del Grand Hyatt hotel, uno ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Allarme all'. Circa 600 persone, tra tennisti e addetti ai lavori nel torneo, sono finiti oggi in. Tutto è dipeso dalla positività di un lavoratore del Grand Hyatt, uno ...

