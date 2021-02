Can Yaman e Belen e il gesto dell’argentina che non ti aspetti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . Ha più di 10 milioni di followers su instagram, è acclamato e amato da tantissime donne nel mondo: lui, come sapete, è Can Yaman, attore turco 30enne star della soap opera di grande successo Daydreamer Le Ali del sogno. Ma cosa c’entra Can Yaman con Belen Rodriguez? Ve lo spieghiamo noi. Stiamo parlando di una notizia che abbiamo appreso su Youtube in un video che vi facciamo vedere sotto. Can Yaman, l’attore di Daydreamer, su instagram L'articolo proviene da ChieChiera.it. Leggi su chiechiera (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . Ha più di 10 milioni di followers su instagram, è acclamato e amato da tantissime donne nel mondo: lui, come sapete, è Can, attore turco 30enne star della soap opera di grande successo Daydreamer Le Ali del sogno. Ma cosa c’entra CanconRodriguez? Ve lo spieghiamo noi. Stiamo parlando di una notizia che abbiamo appreso su Youtube in un video che vi facciamo vedere sotto. Can, l’attore di Daydreamer, su instagram L'articolo proviene da ChieChiera.it.

RollingStoneita : Il successo soap, il gossip (vero o presunto) featuring #dilettaleotta , l’ipotesi #Sanremo . Tutto quello che c’è… - Io45835414 : RT @CClub1989: Con tanto affetto e stima impareggiabile, le ragazze del Can Yaman Fan Club Italia le augurano un felice compleanno! Iyi ki… - MeryDambrosio : RT @takemelsewhere: 'Noi siamo la coppia del secolo' detto da Can Divit è solo una versione diversa di 'quando si unisce diventa boom... è… - UnitedYaman : RT @CClub1989: Con tanto affetto e stima impareggiabile, le ragazze del Can Yaman Fan Club Italia le augurano un felice compleanno! Iyi ki… - sellyp : Oggi è il compleanno di una persona speciale, una persona stupenda, che merita tutto l'amore di questo mondo, una v… -