Campania. Scherzo finisce in tragedia, 14enne seviziato con compressore: ha l’intestino perforato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) tragedia sfiorata nel salernitano, 14enne operato d’urgenza dopo una serata tra amici. Uno “Scherzo” finito nel peggiore dei modi quello che è accaduto accaduto in un garage di un piccolo comune cilentano dove, durante una pizza tra amici coetanei, un 14enne è stato colpito con il getto della pistola del compressore nell’ano. I fatti Venerdì L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021)sfiorata nel salernitano,operato d’urgenza dopo una serata tra amici. Uno “” finito nel peggiore dei modi quello che è accaduto accaduto in un garage di un piccolo comune cilentano dove, durante una pizza tra amici coetanei, unè stato colpito con il getto della pistola delnell’ano. I fatti Venerdì L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

