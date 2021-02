Bimba di 10 anni va sullo scivolo e muore di infarto. Aveva una sindrome cardiaca rara (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una bambina di 10 anni “è morta di eccitazione” mentre si trovava sullo scivolo di un parco acquatico. La piccola London Eisenbeis Aveva implorato da tempo la sua famiglia di andare allo Zehnder’s Splash Village, nello stato americano del Missouri, specialmente dopo essere diventata “abbastanza alta” per poter andare sullo scivolo più grande del parco. Tuttavia, proprio quell’attrazione si è rivelata fatale per la bambina. Stando a quanto riportato dal Daily Star Online, il suo cuore non avrebbe retto alla scarica di adrenalina, che le ha causato un arresto cardiaco. La ragazzina, ginnasta di talento, è stata portata d’urgenza in ospedale. London è rimasta ricoverata per nove giorni con il supporto vitale, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La piccola London ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una bambina di 10“è morta di eccitazione” mentre si trovavadi un parco acquatico. La piccola London Eisenbeisimplorato da tempo la sua famiglia di andare allo Zehnder’s Splash Village, nello stato americano del Missouri, specialmente dopo essere diventata “abbastanza alta” per poter andarepiù grande del parco. Tuttavia, proprio quell’attrazione si è rivelata fatale per la bambina. Stando a quanto riportato dal Daily Star Online, il suo cuore non avrebbe retto alla scarica di adrenalina, che le ha causato un arresto cardiaco. La ragazzina, ginnasta di talento, è stata portata d’urgenza in ospedale. London è rimasta ricoverata per nove giorni con il supporto vitale, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La piccola London ...

Ultime Notizie dalla rete : Bimba anni Genitori morti in montagna, raccolta fondi per la figlia supera 240mila euro

commenta Dal Web Ha superato i 244mila euro la raccolta fondi sul sito GoFundme a sostegno della bimba di 5 anni, figlia della coppia milanese morta domenica sulle montagne della Valle Camonica. 'Questa raccolta nasce per perseguire la missione di vita di Fabry e Vale, regalare a Martina un ...

TikTok, rivoluzione in arrivo: dal 9 febbraio rimossi account under 13

Palermo saluta la piccola Antonella, la bimba morta per la sfida su TikTok Si sono svolti alla chiesa di piazza Magione, a Palermo, i funerali di Antonella, la bambina di 10 anni morta soffocata la ...

Bimba di 9 anni arrestata in Usa, video choc: "Seduta o ti spruzzo lo spray negli occhi" QUOTIDIANO.NET Dramma in Campania: esplosione in una casa, grave un uomo

Un'esplosione ha distrutto una casa, ieri, a San Giuseppe Vesuviano. All'interno c'era il proprietario che prontamente è stato trasportato presso il reparto Grandi Ustioni dell’Ospedale Cardarelli di ...

Scorza: “Social e minori, segnata la strada per maggiori tutele”

Che cosa cambia davvero su TikTok. Un primo passo verso cambiamenti che riguarderanno tutti i social. E con prudenza potrebbe implicare anche l'AI per accertare l'età degli utenti ...

