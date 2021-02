Arriva Draghi e il Fatto non ci sta. Rep e Foglio festeggiano, e gli altri… (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Se la stampa internazionale dà il benvenuto a Mario Draghi, atteso alle 12 al Quirinale, i giornali italiani non sembrano afFatto concordi tra loro. Il Corriere della Sera affida il suo editoriale in prima pagina a Massimo Franco, che sottolinea come “la candidatura” dell’ex governatore della Banca centrale europea “come risposta al fallimento della coalizione tra M5s, Pd e Iv a una deriva elettorale ad alto rischio è l’antidoto più potente che il capo della Stato, Sergio Mattarella, potesse scegliere”. Dal Colle giunge un “duplice segnale”, continua: “alle cancellerie occidentali e all’opinione pubblica italiana”. Su Domani il politologo Piero Ignazi parla di “modello Ciampi”, di “traghettatori di altissimi livello” per portare “il Paese alle urne, a giugno, quando la tempesta sarà sotto controllo”. E si chiede: “Che senso aveva tenere insieme a ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Se la stampa internazionale dà il benvenuto a Mario, atteso alle 12 al Quirinale, i giornali italiani non sembrano afconcordi tra loro. Il Corriere della Sera affida il suo editoriale in prima pagina a Massimo Franco, che sottolinea come “la candidatura” dell’ex governatore della Banca centrale europea “come risposta al fallimento della coalizione tra M5s, Pd e Iv a una deriva elettorale ad alto rischio è l’antidoto più potente che il capo della Stato, Sergio Mattarella, potesse scegliere”. Dal Colle giunge un “duplice segnale”, continua: “alle cancellerie occidentali e all’opinione pubblica italiana”. Su Domani il politologo Piero Ignazi parla di “modello Ciampi”, di “traghettatori di altissimi livello” per portare “il Paese alle urne, a giugno, quando la tempesta sarà sotto controllo”. E si chiede: “Che senso aveva tenere insieme a ...

