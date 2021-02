(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 9è una data che verrà sicuramente cerchiata di rosso dagli appassionati di gaming, specialmente dai fan di. Come annunciato nelle scorse ore, infatti, il famosofarà il suo debutto suproprio in quel giorno. La versione sarà sviluppata da Panic Button in collaborazione con Respawn, e consentirà ai videogiocatori di avere a disposizione tutte le funzionalità che è possibile trovare nelle altre versioni di. Fin dal primo giorno verrà supportato il cross-play, che garantisce la possibilità di giocare online nella modalità multigiocatore anche con piattaforme diverse. Per celebrare l’arrivo diibrida ...

esports247_it : Apex Legends arriva ufficialmente su Nintendo Switch. Il gioco debutterà sulla piattaforma il 9 marzo… - NintendOnTweet : Apex Legends per Nintendo Switch ha ora una data di uscita ufficiale - GGalaxyit : Apex Legends presto debutterà sulla console Nintendo Switch: la data di uscita ufficiale è stata comunicata. #apex… - Nintendari_it : UFFICIALE: Apex Legends arriva su Nintendo Switch il 9 marzo! - tuttoteKit : Apex Legends: rivelata la data d'uscita su Nintendo Switch! #ApexLegends #ElectronicArts #NintendoSwitch… -

Inizialmente le voci di corridoio puntavano sulla pubblicazione disu Switch il 2 febbraio , in concomitanza con l'inizio della Stagione 8 del gioco. In queste ore Respawn ha finalmente ufficializzato il porting del suo battle royale su Nintendo Switch, ...Sono state svariate le prove, ormai, sull'avvicinamento della versione Nintendo Switch di, il battle royale che si appresta ad entrare nella Stagione 8 targato Respawn Entertainment e Electronic Arts . Secondo un listing su Amazon Japan , proprio domani, questa versione verrà ...Febbraio è finalmente arrivato, il che significa che un nuovo lotto di giochi gratuiti e bottino è ora disponibile per i membri di Amazon Prime. La lineup Prime Gaming di febbraio, come al solito, agg ...In Apex Legends ha da pochissimo avuto inizio la Stagione 8, e rendere ancora più ricco e particolare questo periodo per il Battle Royale arriva l'annuncio ...