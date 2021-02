Vaccini | l' obiettivo di Bertolaso | entro giugno coperta tutta la Lombardia

(Di martedì 2 febbraio 2021) Milano, 2 febbraio 2021 - "Sarà la più importante operazione di Protezione civile mai realizzata in Itali a". Queste le parole di Guido, nuovo consulente per la campagna vaccinale della ...

... ha spinto Bruxelles a valutare ogni soluzione possibile con l'di vedere mantenute le ... con il pasticcio sul nuovo meccanismo di notifica e autorizzazione per l'export difuori dall'..."L'ipotesi di categorie prioritarie che potrebbero ricevere per prime idel contingente ... "E' nostroprioritario - ha aggiunto - pianificare un modello di vaccinazione massiva adatto ..."Il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile". Lo ha detto Guido Bertolaso, nuovo consulente del Pirellone per la campagna vaccinale regionale. "Avre ...L'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, annuncia il piano per la 'fase 2' della campagna di vaccinazione ...