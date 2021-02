Tg Ambiente | edizione del 2 febbraio 2021

Leggi su dire

(Di martedì 2 febbraio 2021) 'Clima' nuovo alla Casa Bianca. L'amministrazione Biden ha annunciato che ospiterà un vertice dei leader mondiali sull'emergenza climatica il 22 aprile, Giornata della Terra. Il nuovo inquilino del 1600 di Pennsylvania Avenue è in campo con misure concrete. Biden ha infatti firmato una serie di decreti sul cambiamento climatico, definito "una minaccia esistenziale" e posto al centro della politica estera e domestica. Le agenzie federali dovranno acquistare o usare veicoli elettrici prodotti negli Stati Uniti. Sono sospese le concessioni di nuovi contratti di locazione su terreni federali o off-shore per l'estrazione di petrolio e gas. Nasce un ufficio per la politica climatica interna. Sarà ripristinata la politica federale di riduzione delle emissioni istituita dall'amministrazione Obama e cancellata da quella Trump. Revisione in vista delle agevolazioni fiscali alle compagnie petrolifere e del carbone – miliardi di dollari – per contribuire al piano sul cambiamento climatico da 2 trilioni di dollari.