Sardegna arancione | Salvini | “Solidarietà all’Isola | danneggiata da un Governo incapace”

"Solidarietà alla Sardegna, che si è rivolta al Tar contestando l'ordinanza del ministero della Salute che l'ha condannata in zona arancione. Ennesima conferma della gestione pasticciata, caotica e dannosa di un Governo incapace". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla permanenza della Sardegna in zona arancione dopo che il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla Regione. "Scuole chiuse, record di morti per Covid, attività in ginocchio e disoccupazione da record: eppure la maggioranza discute sulle poltrone. Vergogna" ha chiosato.

