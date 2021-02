Qui Radio Colle, ultimatum di Mattarella ai partiti: “Datemi una soluzione entro stasera o faccio io” (di M. Antonellis) (Di martedì 2 febbraio 2021) Al momento la soluzione della crisi ancora non c’è: gli argomenti divisivi rimangono tutti sul tappeto, dal Mes alle politiche sul lavoro, la sanità, le infrastrutture e persino il capitolo riforme con i renziani che vorrebbero una bicamerale dedicata, la cui guida potrebbe essere affidata all’opposizione. Insomma, la strada per un nuovo governo Conte è ancora in salita anche se i dem che siedono al tavolo delle trattative a microfoni spenti giurano che si chiuderà proprio sul Conte Ter “entro oggi o al massimo domani”. Sarà. QUI TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SULLA CRISI DI GOVERNO: LA DIRETTA Intanto, però, monta l’irritazione del Colle per il protrarsi della situazione. La grande paura è che “l’eterno gioco del cerino finisca con i protagonisti che si bruciano le dita”: questo il refrain che circola ai piani altissimi del Quirinale dove la ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021) Al momento ladella crisi ancora non c’è: gli argomenti divisivi rimangono tutti sul tappeto, dal Mes alle politiche sul lavoro, la sanità, le infrastrutture e persino il capitolo riforme con i renziani che vorrebbero una bicamerale dedicata, la cui guida potrebbe essere affidata all’opposizione. Insomma, la strada per un nuovo governo Conte è ancora in salita anche se i dem che siedono al tavolo delle trattative a microfoni spenti giurano che si chiuderà proprio sul Conte Ter “oggi o al massimo domani”. Sarà. QUI TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SULLA CRISI DI GOVERNO: LA DIRETTA Intanto, però, monta l’irritazione delper il protrarsi della situazione. La grande paura è che “l’eterno gioco del cerino finisca con i protagonisti che si bruciano le dita”: questo il refrain che circola ai piani altissimi del Quirinale dove la ...

