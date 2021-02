Quelli di QAnon vorrebbero aver fatto a Washington quello che è successo in Myanmar

(Di martedì 2 febbraio 2021) «Perchéche hal’esercito innon è stato possibile anche a?». Messaggi come questo, sui social network, sono proliferati a decine, tra il 1° febbraio e il 2 febbraio, mentre si stanno diffondendo ulteriormente le notizie del colpo di stato in. Sta partendo tutto dagli ormai celeberrimi account deis, ovvero i followers della teoria in base alla quale la recente storia degli Stati Uniti d’America sia stata pesantemente condizionata dal tentativo di sovvertire la presidenza di Donald Trump. Un complotto che sarebbe andato a compimento proprio con le ultime elezioni. Per questo motivo, diversi esponenti dell’estrema destra hanno preso d’assalto il Campidoglio il 6 gennaio scorso, offrendo il più triste spettacolo a cui la democrazia Usa abbia ...

Leggi anche Non solo: alle radici del delirio complottista dietro l'assalto a Washington I ... Al suo omicidio si aggiungonodi Breonna Taylor, di Jacob Blake, di Rayshard Brooks e di altri ...... tranneper esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Le scuole ... Read More World Impeachment, sciamanopronto a testimoniare contro Trump 30 Gennaio 2021 Jacob ...Polarizzazione e crescente sentimento antisistema minano le basi della società americana. Le responsabilità dei colossi digitali, incerti tra business e lotta agli estremismi in Rete. Le spiccate doti ...Gary Lachman, ex bassista e cofondatore dei Blondie, l’occulto lo frequenta da anni. Soprattutto nella sua variante politica. “Lasciata la musica che ormai mi andava stretta”, come racconta lui stesso ...