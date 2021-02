Paragone scettico | difficile ricucire | non si dimenticano i temi

Leggi su chenews

(Di martedì 2 febbraio 2021) Gianluigitorna a parlare del tavolo politico di questi giorni, con il consueto scetticismo che accompagna tutti gli osservatori Renzi non farà un passo indietro suiche lo hanno accompagnato fino ad oggi. Lo ha detto Gianluiginel corso di una intervista a Fanpage.it. Secondo l’ex giornalista di La7, il Presidente della camera Fico dovrà sbrigare delle belle beghe. E’ di fatto impossibile che Renzi faccia un passo indietro, ma allo stesso tempo suonerebbe strano vedere il Movimento cinque stelle cedere il passo su un tema da campagna elettorale. Le parole dia Fanpage sono dure in materia di sanità. Il Pd in questi giorni ha aperto a nuovi investimenti sulla salute, senza escludere l’utilizzo del MES. Uno strumento che potrebbe essere preso anche solo in parte, ...