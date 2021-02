Papera di Buffon su Lautaro, tifosi furiosi: “Vai in pensione!” (Di martedì 2 febbraio 2021) L’Inter di Antonio Conte è avanti sulla Juventus di Andrea Pirlo grazie alla rete di Lautaro Martinez che buca Gigi Buffon. L’Inter di Antonio Conte è sotto nel primo tempo sulla Juventus di Andrea Pirlo. La semifinale di andata di Coppa Italia, al momento è ferma sull’1-2 dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. L’undici Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 febbraio 2021) L’Inter di Antonio Conte è avanti sulla Juventus di Andrea Pirlo grazie alla rete diMartinez che buca Gigi. L’Inter di Antonio Conte è sotto nel primo tempo sulla Juventus di Andrea Pirlo. La semifinale di andata di Coppa Italia, al momento è ferma sull’1-2 dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. L’undici Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

valentina_valex : RT @Bresingar10: Cose che mi hanno arrecato disagio : -Rimedio che elogia come 'gol magnifico' la spazzata di Lautaro con papera di Buffon… - Rougenoir1978 : Primo tempo 3 gol: Papera Buffon Rigore Papera Bastoni/Handanovic Grandissima partita. (No) - marcocianca00 : @Rampa__ Non é una papera clamorosa di buffon. Dico solo che i portieri forti (Donnarumma, Sczcesny) probabilmente… - lardellav : RT @Bresingar10: Cose che mi hanno arrecato disagio : -Rimedio che elogia come 'gol magnifico' la spazzata di Lautaro con papera di Buffon… - omerino96 : @DomenicoTavani E non accennano minimamente ad una papera di buffon al gol loro -

Ultime Notizie dalla rete : Papera Buffon Supercoppa Italiana: Juventus, Wojciech Szczsny è il portiere più sottovalutato d'Europa?

Tra qualche papera di troppo, le incomprensioni con la difesa (anch'essa non formidabile) e diverse ... La società di Agnelli sta preparando il dopo - Buffon, e per farlo ha bisogno di un nuovo numero 1 ...

Juventus, massacro totale - Tre big messi KO

...i vari Rabiot,Bonucci,Buffon,Chiellini,Bentancur e Bernardeschi #JuveGenoa " Arashi (@_Mr_Arashi) January 13, 2021 Buffon ,tre tiri ,due gol e un palo...il secondo gol una papera megagalattica...

