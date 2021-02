Palermo | i tifosi contestano la società | “Siete su ‘Scherzi a parte’?”

(Di martedì 2 febbraio 2021) In casatira una brutta aria. I, infatti, non hanno gradito le mosse dellarosanero negli ultimi tempi. Già ieri sera era stato esposto allo stadio Renzo Barbera uno striscione indirizzato al presidente e proprietario del club, Dario Mirri. La contestazione faceva riferimento al mercato deludente.caption id="attachment 1008173" align="alignnone" width="1800"-Catania (getty images)/captionATTACCOUn nuovo attacco è stato portato dalla tifoseria nella serata odierna. Sempre allo stadio Barbera è stato appeso un nuovo striscione contro la: "Centro sportivo, stadio nuovo e Serie A in tre anni. Questo si legge sulle tue carte. La verità? E' che siamo su 'Scherzi a parte'". ITA Sport Press.

Un altro striscione dei tifosi del Palermo contro la società. Ecco che anche il gruppo organizzato della Curva Nord Inferiore ha voluto esprimere il proprio dissenso. 'Centro sportivo, stadio nuovo e Serie A in 3 anni: questo si legge sulle tue carte. La verità? E' che siamo su 'Scherzi a parte''.