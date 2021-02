(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una fragorosaha avuto luogo in una abitazione di San Giuseppe Vesuviano. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di uno scoppio dovuto ad unadi gas. L’ha messo in allerta tutto il vicinato di via Capocresti. I residenti hanno dunque prontamente richiesto un intervento delle forze dell’ordine. La polizia di Stato, intervenendo in maniera celere, è riuscito a tirare fuori dalle macerie un giovane. Quest’ultimo infatti era rimasto vittima dell’e delle sue conseguenze. Era rimasto bloccato senza la forza necessaria per scappare, sotto le macerie. Gli agenti di polizia quindi, con il loro celere intervento, sono riusciti a portarlo in salvo. Intanto proseguono le indagini sull’dell’abitazione ...

Italia_Notizie : 'Un'esplosione di luce per portare Napoli alla vittoria dell'Oscar' - antennasud_13 : Taranto | Esplosione Porta Napoli: “è stata una bomba” - ciancio_bruno : @72kikko09 E cos'è il Porno vicino questo spettacolo paradisiaco. Mamma come manca la mia Napoli. Niente e nessuno… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli esplosione

Una violenta, presumibilmente per una fuga di gas, ha sventrato una casa in via Capocresti a San ... L'uomo versa in gravi condizione all'ospedale Cardarelli di. Sul posto anche i ...- A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista. 'Gattuso? La città può mormorare, con l'di ...Napoli, esplosione in casa per una fuga di gas: c'è un ferito. Il giovane vittima delle macerie è stato portato in salvo dagli agenti ...SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Appartamento devastato da una esplosione, uomo in fin di vita. I fatti sono avvenuti questa mattina, l’esplosione presumibilmente è stata causata da una fuga di gas che ha dev ...