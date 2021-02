Morto Hal Holbrook | l’attore de L’ispettore Callagan e Into the Wild

repubblica : È morto Hal Holbrook, da Broadway a Hollywood - cinescatenato : Il mondo del cinema dice addio a #HalHolbrook, attore di #IntoTheWild e #TuttiGliUominiDelPresidente. Aveva 95 anni… - zazoomblog : Lutto nel panorama artistico è morto Hal Holbrook: ancora sconosciute le cause del decesso - #Lutto #panorama… - FEMsrl : È morto Hal Holbrook, da Broadway a Hollywood - BreakingItalyNe : RT @repubblica: È morto Hal Holbrook, da Broadway a Hollywood -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Hal

Si è spento all'età di 95 anni l'attoreHolbrook , lo scorso 23 gennaio, ma la notizia è stata riportata di recente dal New York Times, come dichiarato alla testata americana dalla sua agente, Joyce Cohen. Attore conosciuto per aver ...Aveva 95 anni ed era noto per essere stato Mark Twain e Abraham Lincoln, ma anche per film come "Tutti gli uomini del presidente" e "Capricorn One"All'età di 95 anni si è spento Hal Holbrook, l'attore americano famoso per L'ispettore Callagan e Into the Wild ...Addio alla star candidata all'Oscar per Into the Wild - Nelle terre selvagge, Hal Holbrook. L'attore è scomparso a Beverly Hills.