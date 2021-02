Moratti contro Moratti. Intima ai giornali di rettificare la data di inizio vaccinazioni agli ultra 80enni, ma era stata proprio lei a comunicarla – Video (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono ballati i numeri dei positivi al Covid. E ora, in Regione Lombardia, ballano anche le date della campagna vaccinale. Le somministrazioni agli over 80 non partiranno il 25-26 marzo, come Letizia Moratti aveva annunciato mercoledì 27 gennaio in commissione Sanità al Pirellone. Ma, secondo quanto la stessa assessora al Welfare ha detto oggi in consiglio regionale, partiranno il 24 febbraio. Un miglioramento, senza dubbio. Ma anziché spiegare come sia stato possibile rivoluzionare il piano vaccinale in così pochi giorni tanto da guadagnare un mese, Moratti se l’è presa con le testate giornalistiche che avevano parlato di 25-26 marzo, chiedendo loro di rettificare l’informazione. Tra queste, anche ilfattoquotidiano.it, che aveva sottolineato come una partenza a fine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono ballati i numeri dei positivi al Covid. E ora, in Regione Lombardia, ballano anche le date della campagna vaccinale. Le somministrazioniover 80 non partiranno il 25-26 marzo, come Letiziaaveva annunciato mercoledì 27 gennaio in commissione Sanità al Pirellone. Ma, secondo quanto la stessa assessora al Welfare ha detto oggi in consiglio regionale, partiranno il 24 febbraio. Un miglioramento, senza dubbio. Ma anziché spiegare come sia stato possibile rivoluzionare il piano vaccinale in così pochi giorni tanto da guadagnare un mese,se l’è presa con le testatestiche che avevano parlato di 25-26 marzo, chiedendo loro dil’informazione. Tra queste, anche ilfattoquotidiano.it, che aveva sottolineato come una partenza a fine ...

