Meteo Italia al 17 febbraio, in bilico tra Anticiclone e GELO (Di martedì 2 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Osservando i modelli matematici di previsione, ultimamente, viene da domandarsi se l’Inverno ha ancora qualcosa da dire oppure no. E’ innegabile che i principali centri di calcolo stiano percorrendo una strada che, apparentemente, vedrebbe l’Atlantico prevalere sull’aria gelida da est o meglio, il GELO siberiano sembrerebbe orientato verso nord e quindi distante dalle nostre regioni. Tuttavia dobbiamo considerare la natura delle masse d’aria in gioco e come ricordato più volte quando si ha a che fare con il GELO continentale dobbiamo andarci coi piedi di piombo. L’incognita maggiore, ad oggi, è rappresentata dal blocco anticiclonico oceanico. La domanda a cui dovremo cercare di dare una risposta è la seguente: riuscita l’Alta delle Azzorre a spingersi verso nord? Tale dinamica potrebbe essere ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Osservando i modelli matematici di previsione, ultimamente, viene da domandarsi se l’Inverno ha ancora qualcosa da dire oppure no. E’ innegabile che i principali centri di calcolo stiano percorrendo una strada che, apparentemente, vedrebbe l’Atlantico prevalere sull’aria gelida da est o meglio, ilsiberiano sembrerebbe orientato verso nord e quindi distante dalle nostre regioni. Tuttavia dobbiamo considerare la natura delle masse d’aria in gioco e come ricordato più volte quando si ha a che fare con ilcontinentale dobbiamo andarci coi piedi di piombo. L’incognita maggiore, ad oggi, è rappresentata dal blocco anticiclonico oceanico. La domanda a cui dovremo cercare di dare una risposta è la seguente: riuscita l’Alta delle Azzorre a spingersi verso nord? Tale dinamica potrebbe essere ...

Agenzia_Italia : In Francia nel 2070 la temperatura estiva supererà i 50 gradi - mic_carella : @atKorovaMilkBar Allora seriamente, in Italia si vede il meteo alla candelora per capire se l'inverno durerà ancora… - Agenzia_Italia : L'inverno concede una tregua: assaggio di primavera e temperature fino a 25°C - Allerta_Meteo : Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 03/02/2021, diramato dal @DPCgov il 02/02/2021 14:27 Ri… - Allerta_Meteo : Aggiornamento del bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 02/02/2021, diramato dal @DPCgov il 02/… -