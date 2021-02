M5S: Carelli, ‘non faccio talent scout, ma disagio in molti eletti’ (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Non è mia intenzione fare il talent scout, ma ho avuto vari incontri con deputati e senatori M5S e ho colto un disagio, un’incertezza nel decidere se restare o no” piuttosto che “iniziare percorso politico vero. E’ un’idea che ho maturato in questi giorni” quella di lasciare, e ai vertici del M5S “avevo già testimoniato il mio disagio”. Così il deputato, ormai ex M5S, Emilio Carelli, intervistato dallo Speciale del Tg La7.A chi gli chiede se l’addio di Di Maio capo politico abbia inciso, “Di Maio un anno fa è stato costretto a dimettersi, colpito da fuoco amico, il fatto che ci sia una guida non forte politicamente è il motivo che sta decretando il tramonto del Movimento. Difendo Di Maio, è una figura che più di ogni altra è all’altezza dei ruoli che ha rivestito, è uno dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Non è mia intenzione fare il, ma ho avuto vari incontri con deputati e senatori M5S e ho colto un, un’incertezza nel decidere se restare o no” piuttosto che “iniziare percorso politico vero. E’ un’idea che ho maturato in questi giorni” quella di lasciare, e ai vertici del M5S “avevo già testimoniato il mio”. Così il deputato, ormai ex M5S, Emilio, intervistato dallo Speciale del Tg La7.A chi gli chiede se l’addio di Di Maio capo politico abbia inciso, “Di Maio un anno fa è stato costretto a dimettersi, colpito da fuoco amico, il fatto che ci sia una guida non forte politicamente è il motivo che sta decretando il tramonto del Movimento. Difendo Di Maio, è una figura che più di ogni altra è all’altezza dei ruoli che ha rivestito, è uno dei ...

TgLa7 : #Carelli lascia #M5S,ora casa di Centro per riunire scontenti .'Il Movimento ha perso la sua anima' - Adnkronos : #M5S, #Carelli: 'Lascio, Movimento ha perso la sua anima' - La7tv : #tagada +++ @EmilioCarelli esce dal #M5S e va all'opposizione in una nuova componente di #centrodestra denominata '… - ZzuCicciu : RT @benq_antonio: #Carelli lascia #M5S, e' senza anima ora vado al Centro per riunire scontenti .' di certo che altro spazio non rimane.. (… - Shamano_ : +++ #CARELLI LASCIA IL M5S PER SOCCORRERE TRAVAGLIO +++ -