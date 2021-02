Il silenzio di De Laurentiis non promette nulla di buono (Di martedì 2 febbraio 2021) Il limbo. La scena è al rallentatore. Interno bianco. Una bottiglia di latte vola al ralenty in aria, comincia a precipitare al suolo. Il silenzio viene interrotto dalla bottiglia che si fa in mille pezzi. Il latte si distribuisce sul pavimento. Sembra uno spot pubblicitario. E invece è l’immagine che vedo pensando alla fase di stallo in cui si è cacciato il Napoli in queste ore. silenzio. Il Presidente De Laurentis tace. E non è un buon segno. Si dirà che per lui ha parlato il comunicato ufficiale del Napoli calcio che riconferma fiducia a tutti e a tutto. E invece no. Più tace e più è destinato a esplodere. È il silenzio della bottiglia che vola in aria prima di esplodere. Il calabrese ringhioso sembra una belva bastonata messa all’angolo. È diventato un agnellino che si offende per il bon ton violato. È un silenzio ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021) Il limbo. La scena è al rallentatore. Interno bianco. Una bottiglia di latte vola al ralenty in aria, comincia a precipitare al suolo. Ilviene interrotto dalla bottiglia che si fa in mille pezzi. Il latte si distribuisce sul pavimento. Sembra uno spot pubblicitario. E invece è l’immagine che vedo pensando alla fase di stallo in cui si è cacciato il Napoli in queste ore.. Il Presidente De Laurentis tace. E non è un buon segno. Si dirà che per lui ha parlato il comunicato ufficiale del Napoli calcio che riconferma fiducia a tutti e a tutto. E invece no. Più tace e più è destinato a esplodere. È ildella bottiglia che vola in aria prima di esplodere. Il calabrese ringhioso sembra una belva bastonata messa all’angolo. È diventato un agnellino che si offende per il bon ton violato. È un...

