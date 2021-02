Il giorno in cui Lecter sezionò l’anima di Clarice (e del pubblico in sala) (Di martedì 2 febbraio 2021) All’inizio pensava che fosse una fiaba per bambini. O almeno questo ha confessato Anthony Hopkins, ricordando pochi giorni fa assieme a Jodie Foster, la prima volta in cui prese in mano la sceneggiatura de Il silenzio degli innocenti, il film tratto dal romanzo di Thomas Harris, grazie al quale è entrato nell’immaginario collettivo per non uscirne più.“Era un caldo pomeriggio d’estate quando ho iniziato a leggerla. Dopo dieci pagine ho telefonato al mio agente e gli ho detto: mi stanno offrendo davvero questa parte? Perché è la migliore che abbia mai letto”.Era vero. Il suo Hannibal Lecter, nel film era presente solo sedici minuti. Eppure, quei sedici minuti hanno cambiato completamente il concetto di villain, così come hanno stravolto la nostra concezione del male, la sua rappresentazione nella settima arte. Nel creare Hannibal Lecter, Thomas Harris. ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) All’inizio pensava che fosse una fiaba per bambini. O almeno questo ha confessato Anthony Hopkins, ricordando pochi giorni fa assieme a Jodie Foster, la prima volta in cui prese in mano la sceneggiatura de Il silenzio degli innocenti, il film tratto dal romanzo di Thomas Harris, grazie al quale è entrato nell’immaginario collettivo per non uscirne più.“Era un caldo pomeriggio d’estate quando ho iniziato a leggerla. Dopo dieci pagine ho telefonato al mio agente e gli ho detto: mi stanno offrendo davvero questa parte? Perché è la migliore che abbia mai letto”.Era vero. Il suo Hannibal, nel film era presente solo sedici minuti. Eppure, quei sedici minuti hanno cambiato completamente il concetto di villain, così come hanno stravolto la nostra concezione del male, la sua rappresentazione nella settima arte. Nel creare Hannibal, Thomas Harris. ...

MarcoMoriniTW : Oggi compie 27 anni un ragazzo unico al mondo. Un artista straordinario, una persona di una gentilizza disarmante,… - vaticannews_it : #2febbraio In questo tempo buio in cui ci sentiamo tutti precari e fragili, la festa della #Presentazionealtempio c… - robersperanza : Oggi è la Giornata della Memoria. Si celebra nel giorno in cui nel 1945 venne liberato il campo di concentramento d… - abbynewangel : RAGA IERI HA FATTO UN ANNO IL GIORNO IN CUI HO LASCIATO LE MIE EX MIGLIORI AMICHE VADO A LAS VEGAS - gmultatuli : RT @FioreFerdi1: Salvini si secca e innervosendosi tuona contro il Colle sulla possibile concessione di qualche giorno in più x fare il htt… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno cui Da Ildegarda di Bingen a Giovanni d'Avila, il Papa iscrive i "nuovi" Santi nel Calendario Romano

... il giorno 10 maggio, santa Ildegarda di Bingen,vergine e dottore della Chiesa, il giorno 17 ... Nonostante qualsiasi cosa in contrario', prevede il testo in cui si sottolinea: 'La santità si coniuga con ...

Vaccini, 15.000 firme al Ministro Speranza per la priorità alle persone fragili

... tra cui numerose personalità della nefrologia e del trapianto. Il Prof. Giuseppe Remuzzi nefrologo ...e autorevole per far giungere al Ministro Speranza la voce dei pazienti e di chi opera ogni giorno ...

Il giorno in cui Ali ha salvato Joe La Stampa Il giorno in cui Lecter sezionò l'anima di Clarice (e del pubblico in sala)

Trent'anni andava in scena l'orrore psicologico e sofisticato di un film che ha fatto la storia del cinema. Perché l'interpretazione di soli 16 minuti di Anthony Hopkins continua a ipnotizzarci?

La vaccinazione: chimera infinita…

Anche oggi qualche considerazione sui due stralci che proponiamo. La prima riguarda le mutazioni continue del covid; ora i produttori cercano di sminuire le problematiche a cui i “vaccini-messia” vann ...

... il10 maggio, santa Ildegarda di Bingen,vergine e dottore della Chiesa, il17 ... Nonostante qualsiasi cosa in contrario', prevede il testo insi sottolinea: 'La santità si coniuga con ...... tranumerose personalità della nefrologia e del trapianto. Il Prof. Giuseppe Remuzzi nefrologo ...e autorevole per far giungere al Ministro Speranza la voce dei pazienti e di chi opera ogni...Trent'anni andava in scena l'orrore psicologico e sofisticato di un film che ha fatto la storia del cinema. Perché l'interpretazione di soli 16 minuti di Anthony Hopkins continua a ipnotizzarci?Anche oggi qualche considerazione sui due stralci che proponiamo. La prima riguarda le mutazioni continue del covid; ora i produttori cercano di sminuire le problematiche a cui i “vaccini-messia” vann ...