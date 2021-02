Il Frosinone di Nesta non vince più. Pareggio senza reti contro il Pisa (Di martedì 2 febbraio 2021) Il recupero della 16ª giornata finisce 0 - 0 tra Pisa e Frosinone che mantengono invariate le loro posizioni in classifica, con i Pisani un punto avanti rispetto alla squadra di Nesta. Un primo tempo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 2 febbraio 2021) Il recupero della 16ª giornata finisce 0 - 0 trache mantengono invariate le loro posizioni in classifica, con ini un punto avanti rispetto alla squadra di. Un primo tempo ...

