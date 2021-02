Ha confessato l'uomo fermato per l'assassinio della 29enne uccisa in Salento (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - È stato fermato vicino alla stazione di Otranto (Lecce) Salvatore Carfora, originario di Napoli, che ieri sera ha ucciso Sonia Di Maggio, 29 anni, di Rimini. L'uomo, che ha confessato di avere commesso il delitto, era uscito dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa lo scorso 19 giugno. Canfora, 39 anni, di Torre Annunziata (Napoli) non aveva accettato la fine della storia sentimentale con la vittima e l'aveva raggiunta nel Salento, dove la ragazza era ospite dal suo nuovo fidanzato. Quando i poliziotti l'hanno fermato, Canfora indossava gli stessi abiti di ieri sera e aveva con sé uno zainetto La polizia è risalita a lui sin da subito grazie alle testimonianze raccolte sul luogo dell'assassinio. Dopo un interrogatorio in commissariato si sta ora ... Leggi su agi (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - È statovicino alla stazione di Otranto (Lecce) Salvatore Carfora, originario di Napoli, che ieri sera ha ucciso Sonia Di Maggio, 29 anni, di Rimini. L', che hadi avere commesso il delitto, era uscito dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa lo scorso 19 giugno. Canfora, 39 anni, di Torre Annunziata (Napoli) non aveva accettato la finestoria sentimentale con la vittima e l'aveva raggiunta nel, dove la ragazza era ospite dal suo nuovo fidanzato. Quando i poliziotti l'hanno, Canfora indossava gli stessi abiti di ieri sera e aveva con sé uno zainetto La polizia è risalita a lui sin da subito grazie alle testimonianze raccolte sul luogo dell'. Dopo un interrogatorio in commissariato si sta ora ...

