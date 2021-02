Governo: Mattarella, 'voto esercizio democrazia ma con virus serve esecutivo forte' (3) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Va ricordato -ha poi spiegato Mattarella- che dal giorno in cui si sciolgono le Camere a quello delle elezioni sono necessari almeno sessanta giorni. Successivamente ne occorrono poco meno di venti per proclamare gli eletti e riunire le nuove Camere. Queste devono, nei giorni successivi, nominare i propri organi di presidenza. Occorre quindi formare il Governo e questo, per operare a pieno ritmo, deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere. Deve inoltre organizzare i propri uffici di collaborazione nei vari ministeri". "Dallo scioglimento delle Camere del 2013 -ha quindi ricordato il Capo dello Stato- sono trascorsi quattro mesi. Nel 2018 sono trascorsi cinque mesi. Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un Governo senza pienezza di funzioni per mesi cruciali, decisivi, per la lotta alla pandemia, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Va ricordato -ha poi spiegato- che dal giorno in cui si sciolgono le Camere a quello delle elezioni sono necessari almeno sessanta giorni. Successivamente ne occorrono poco meno di venti per proclamare gli eletti e riunire le nuove Camere. Queste devono, nei giorni successivi, nominare i propri organi di presidenza. Occorre quindi formare ile questo, per operare a pieno ritmo, deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere. Deve inoltre organizzare i propri uffici di collaborazione nei vari ministeri". "Dallo scioglimento delle Camere del 2013 -ha quindi ricordato il Capo dello Stato- sono trascorsi quattro mesi. Nel 2018 sono trascorsi cinque mesi. Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con unsenza pienezza di funzioni per mesi cruciali, decisivi, per la lotta alla pandemia, per ...

