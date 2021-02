El Shaarawy: “Come se non me ne fossi mai andato” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo che per settimane si sono cercati e voluti, finalmente è arrivato il giorno del ritorno di El Shaarawy alla Roma. L’esterno d’attacco classe 1992, nato in provincia di Savona, ha fatto ritorno nella Capitale dopo la parentesi di due anni allo Shanghai Shenhua, in Cina. Il Faraone ha così firmato un contratto di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Accordo tra Roma e Napoli per Milik, Dzeko si avvicina alla Juventus La Juventus chiude per Morata, Dzeko rimane alla Roma La Roma pareggia contro la Juventus, tutti i risultati della domenica La Juventus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A 7^ giornata Serie A femminile, la Juventus scappa in testa alla classifica Probabili formazioni Roma-Torino, 12^ giornata Serie A Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo che per settimane si sono cercati e voluti, finalmente è arrivato il giorno del ritorno di Elalla Roma. L’esterno d’attacco classe 1992, nato in provincia di Savona, ha fatto ritorno nella Capitale dopo la parentesi di due anni allo Shanghai Shenhua, in Cina. Il Faraone ha così firmato un contratto di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Accordo tra Roma e Napoli per Milik, Dzeko si avvicina alla Juventus La Juventus chiude per Morata, Dzeko rimane alla Roma La Roma pareggia contro la Juventus, tutti i risultati della domenica La Juventus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A 7^ giornata Serie A femminile, la Juventus scappa in testa alla classifica Probabili formazioni Roma-Torino, 12^ giornata Serie A

