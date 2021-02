Crisi Governo, da nodo giustizia a MES: Conte-Ter in alto mare (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono ancora in corso i lavori della seconda giornata del maxi- tavolo programmatico di iniziativa convocato a Montecitorio dal Presidente della Camera Roberto Fico sulla base del mandato esplorativo che gli è stato affidato, lo scorso venerdì, dal Presidente della Repubblica Sergio Matterella per verificare l’esistenza di una maggioranza politica, a partire dai Gruppi che sostenevano il Governo precedente. Ma, col passare dei minuti, la strada si fa sempre più stretta e in salita. Ancora in corso il tavolo che andrà avanti un paio di ore in più del previsto, fino alle 15 anziché alle 13, come inizialmente previsto. Tema giustizia, compresa la riforma della prescrizione, al centro della prima sessione di lavoro. Distanze e nodi emergono subito con chiarezza. Il Vicesegretario del Pd Andrea Orlando ha proposto un “lodo” sulla prescrizione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono ancora in corso i lavori della seconda giornata del maxi- tavolo programmatico di iniziativa convocato a Montecitorio dal Presidente della Camera Roberto Fico sulla base del mandato esplorativo che gli è stato affidato, lo scorso venerdì, dal Presidente della Repubblica Sergio Matterella per verificare l’esistenza di una maggioranza politica, a partire dai Gruppi che sostenevano ilprecedente. Ma, col passare dei minuti, la strada si fa sempre più stretta e in salita. Ancora in corso il tavolo che andrà avanti un paio di ore in più del previsto, fino alle 15 anziché alle 13, come inizialmente previsto. Tema, compresa la riforma della prescrizione, al centro della prima sessione di lavoro. Distanze e nodi emergono subito con chiarezza. Il Vicesegretario del Pd Andrea Orlando ha proposto un “lodo” sulla prescrizione ...

francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - valerioboing : RT @MarcoNoel19: Comunque non mi sembra proprio corretto innescare una pandemia durante una crisi di governo. - LuigiF97101292 : RT @ImolaOggi: Crisi di governo, Cacciari: il voto sarebbe la soluzione giusta ma Mattarella non scioglierà mai le Camere -