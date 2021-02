Conte: 'Due regali alla Juve. Vidal accetti le mie scelte. Ma il progetto...' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un k.o. pesante, perché arrivato in casa. Servirà una grande partita nel ritorno di martedì prossimo per strappare il pass per la finale di Coppa Italia, ma Antonio Conte vede il bicchiere mezzo pieno:... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un k.o. pesante, perché arrivato in casa. Servirà una grande partita nel ritorno di martedì prossimo per strappare il pass per la finale di Coppa Italia, ma Antoniovede il bicchiere mezzo pieno:...

ManlioDS : Fai due giorni di tavolo a tuo dire 'sui temi per l'Italia' e alla prima dichiarazione successiva annunci il mancat… - lorepregliasco : Matteo Renzi ha il pallino della crisi. Alza la posta perché sa che gli scenari sono due, entrambi per lui allettan… - matteosalvinimi : #Salvini: La pandemia non può sospendere la democrazia, impieghiamo 2 mesi per restituire la parola agli italiani a… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #InterJuventus #Conte “Due regali alla# Juve #Vidal accetti le mie scelte. Ma il progetto...” - Homers_howl : RT @rodcostakiwi: #Mattarella : non c'è tempo per votare, ma c'è stato il tempo per le proteste di Renzi, c'è stato il tempo per il tentati… -